Şoförler Odası Elazığ için harekete geçti

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen çevre illerde yaraları sarmak için yardım kampanyası başlattı.

Elazığ’da meydana gelen, çok sayıda insanın can ve mal kaybına sebep olan depremle ilgili vatandaşların ve kurumların duyarlı davranışları devam ediyor. Depremde mağdur olan vatandaşlar için Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası tarafından da yardım kampanyası başlatıldı. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek “Ülkemizin başı sağolsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu zorlu günde Çorumlular olarak kalbimiz Elazığ, Malatya ile birlikte atıyor. Bu birlik ve beraberlik ile yaralarımızı en kısa zamanda saracağız. Bizler de Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyoruz" dedi. Şahin, kuru gıda, battaniye, elbise ve ısıtma cihazları gibi acil ihtiyaç duyulan ürünlerin oda merkezinde toplanarak bölgeye gönderileceğini kaydetti.

