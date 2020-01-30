Soğan üreticilerinden deprem bölgesine 40 ton soğan

FATİH BATTAR

Depremden zarar gören Elazığ ve Malatya için Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Çorum’da da soğan üreticileri destek verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yurdun dört bir yanından çeşitli yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor.

Çorum’da soğan üreten köylerden toplanan 40 ton soğan, Elazığ ve Malatya’da deprem felakatinden zarar gören vatandaşlar için deprem bölgesine gönderildi.

Soğan üreticileri olarak Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya destek olmak için 40 ton soğan hazırladıklarını belirten soğan üreticisi Yusuf Özküçükgöz, “Depremden zarar gören vatandaşlarımıza bir nebze katkımız olsun diye soğan üreticileri olarak Çorum’un soğan üreten bütün köylerinden yaklaşık 40 ton soğan topladık. İl Özel İdaresi’nden temin ettiğimiz 3 kamyonla topladığımız soğanları deprem bölgesine göndereceğiz. Büyük bir felaket yaşadık. Elazığ ve Malatya’nın acısını paylaşıyoruz. Bu zor günlerde biz de soğan üreticileri olarak katkımız olmasını istedik. Allah hiçkimseye böyle bir daha acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Akşemseddin Cami önünden yola çıkan 3 kuru soğan yüklü kamyon, Elazığ ve Malatya’ya dualarla uğurlandı.