‘Soğan üreticisi zor durumda’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bu sene soğanın para etmediğini, maliyetlerin de yüksek olmasından dolayı üreticinin zarar ettiğini söyledi.

Tahtasız, “Devlet ya çiftçinin zararını karşılamalı ya da soğanları maliyetin altında olmamak şartıyla satın alarak muhtaçlara, kurumlara dağıtmalı.” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti yöneticileriyle birlikte Merkez Ömerbey Köyü'nde soğan üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Tahtasız, "Çiftçimiz 'Çorum moru' denilen soğanı ekti, sadece paketlemesine 400 kuruş harcadı, fakat satamadığı için, soğan para etmediği için, zararına satmak istemediği için soğanlar tarlada paketlenmiş olarak duruyor. Bakan Pakdemirli soğan üreticisinin yanına hiç gitmemiş olacak ki, soğan üreticisinin zarar ettiğini bilmiyor. Buradan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye sesleniyoruz; ya çiftçimizin zararını karşılayın ya da bu soğanları çiftçimizden satın alın. Yazıktır, günahtır. Milli servetimiz heba oluyor." dedi.

Sıkıntılarını dile getiren üreticiler ise gübre fiyatları başta olmak üzere tarımsal girdilerin pahalılığından yakınarak, üretim yapacak durumlarının kalmadığını anlattı.

Tahtasız’a soğan üreticilerini ziyareti sırasında CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti. (Haber Merkezi)