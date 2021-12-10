Soğana ihracat kapısı açıldı üretici rahatladı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, soğan üreticilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kuru soğan üreticisinin maliyetlerin artması ile bu dönem ciddi sorunlar yaşadığını belirten Mehmet Sayan, bu sorunları yerel siyasetçiler ile görüşerek, yapılması gereken konular hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini ifade eden Sayan, başta AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı üzere verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın bu süreçte büyük bir desteğini gördüklerini kaydeden Sayan, Ahlatcı'nın başta Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'yi ve yerelde bulunan kurum müdürlerini telefonla arayarak, soğan üreticilerinin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini sunduğunu ifade etti.

Yapılan girişimler neticesinde kuru soğan ihracatının önünün açıldığını kaydeden Sayan, bu gelişmelerin iç ve dış piyasada soğanın fiyatının 40 kuruştan 1.5 liraya kadar yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Soğan üreticisinin bu gelişmeler sonunda azda olsa nefes aldığını belirten Sayan, kuru soğan ihracatının önünün açılmasının soğan üreticilerini tam olarak rahatlatmasa da, bir nebzede olsa çiftçiye cansuyu olduğunu söyledi.

2021 yılında Çorum genelinde yaz mevsiminin kurak gitmesi nedeniyle tarımsal üretimde yaşanan verim kaybına istinaden çiftçilere 87 milyon destekleme ödemesi yapılacağının müjdesini veren Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 19:37