Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Çorum'da bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşandı.

Kentte sıfırın altında 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, buzlanma ve dona neden oldu.

Çorum Belediyesi ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yürütürken, bir taraftan da bina çatılarında boyu bir metreye yaklaşan buz sarkıtlarını temizledi.

Kentte etkili olan dondurucu soğukta mesaiye başlayan pazar esnafı ise tezgahının arkasında soba ve tenekelere yaktığı ateşle ısınmaya çalıştı.

Aşırı soğuk nedeniyle müşterisiz kaldığı görülen pazarda, olumsuz hava şartlarının meyve ve sebze fiyatlarına yansıdığı görüldü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu.

Yüzlerce güvercine ev sahipliği yapan Hürriyet Meydanı'ndaki süs havuzu da buzla kaplandı. Havuzdaki buz sarkıtları, güvercinlerle güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler için havuz çevresine yem bıraktı.

Meteoroloji verilerine göre, soğuk havanın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.(AA)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022, 10:21