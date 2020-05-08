Sokağa çıkabilecekler, ama…

Çorum'da yarından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; sokağa çıkma kısıtlamasına istisna getirilenlerle ilgili tedbirler aldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan Hıfzıssıhha Meclisi, sosyal mesafe kuralına ve maske vurgusu yaptığı toplantıda şu kararları aldı:

MADDE 1- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişiler ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

MADDE 2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

MADDE 3- Sınırlama kapsamındaki kişilerin dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişiler ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan kişilerin geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınması ile gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,

MADDE 4- Belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına karar verilmiştir.” (Haber Merkezi)

