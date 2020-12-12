Sokağa çıkanları denetlediler

FATİH BATTAR

Çorum'da Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Cuma akşamı 21.00’da başlayan ve Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı devam ederken, Çorum'da da ekipler, meydanlar ve işlek caddelerinde yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen araçlarıyla trafiğe çıkanlara ise ceza kesildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 17:31