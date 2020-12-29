Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddede yoğunluk

FATİH BATTAR
Çorum’da 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21:00’den başlayarak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05:00’de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gazi Caddesi’nde yoğunluk oluştu.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sararken, PTT, market, gıda ürünleri satan iş yerleri önünde kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. Maske takma zorunluluğuna uyulurken, sosyal mesafe kuralının ise unutulması dikkatlerden kaçmadı.
Çorum’da son 2 haftada özellikle vaka sayısında düşüş yaşanması, Koronavirüs haritasının yeşile dönmesi sevindirirken, kısıtlama öncesi yaşanan bu yoğunluk tepki çekti.