Sokak hayvanları için bir araya geldiler

RECEP MEBET

Çorum’da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup hayvansever, bazı semt parklarına sokak hayvanları için kulübe ve mama bıraktı.

İnstagram’daki ‘Çorum’a Dair Herşey’ sayfasının yöneticisi Caner Ergan ile ‘Ses Oldum’ sayfası kurucusu ve Hayvan Hakları Savunucusu Cenk Saat tarafından organize edilen etkinliğe bazı hayvanseverler katıldı.

Pirbaba Parkı’nda buluşan hayvanseverler, hazırladıkları kulübeleri çeşitli semtlerdeki parklara bıraktılar. Ayrıca sokak hayvanlarını kendi elleriyle besleyen hayvanseverler, konuyla ilgili farkındalık mesajları verdiler.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Caner Ergan, “Devam ettirmeyi planladığımız etkinliklerimize tüm hayvanseverleri bekliyoruz” diye konuştu.