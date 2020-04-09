Sokak hayvanlarına yüreklerini açtılar

HURŞİT BOZKURT

Topyekün sürdürülen korona mücadelesinde, sokak hayvanlarını göz ardı etmeyen hayvan severler yemek bulmakta güçlük çeken hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından valilik ek bina bahçesine konulan mama kapları, tasarımındaki şıklığı ve kullanışlılığı ile beğeni topladı.

Su ve mama bölmeleri bulunan şirin kaplar, sokak hayvanlarının uğrak yeri olmaya başladı. Uygulama için takdirlerini ve beğenilerini dile getiren vatandaşlar, bu tür uygulamaların daha da yaygınlaştırılmasını ve sokak hayvanlarının da korunup kollanması gerektiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:32