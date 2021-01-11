Son 20 yılın üretim rekoru kırıldı

Çorum Şeker’de 15 Eylül’de pancar alım kampanyası ile başlayan üretim sezonu tamamlandı. Bu sezon fabrika, çiftçilerden 955.000 ton fireli pancar teslim aldı.

Çorum Şeker Fabrikası yaptığı açıklamada A şeker kotasını tamamlayıp fazladan 20.000 ton C şekeri üreterek fabrika tarihindeki son 20 yılın üretim rekorunun kırıldığını duyururken bu başarıda en büyük payı olan çiftçilere teşekkürlerini iletti. Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş “Bu başarı çalışanlarımız, nakliyecilerimiz ve çiftçilerimiz ile beraber ulaştığımız bir başarıdır, üretici ile çiftçi el ele daha da büyük başarılara imza atacağız” diyerek sezon bitimini duyurdu.

Çorum Şeker 15 Eylül 2020 tarihinde pancar alım kampanyası ile başlayan üretim sürecinde çiftçilerden 955.000 ton fireli pancar teslim aldığını açıkladı.

Çorum Şeker Fabrikası’nda 116 gün aralıksız devam eden üretim sezonu 9 Ocak 2021 tarihi itibariyle tamamlanmış bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 13:29