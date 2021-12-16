Son dakika! Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi asgari ücret her yıl çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Bugün 4. toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum.

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;

"Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sürece katkı yapan sendikalarımızı tebrik etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal devleti koruyan manevi desteğini hissettik."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" dedi.

Asgari ücrette vergi kaldırıldı

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 16:09