‘Son dönemde Sultan Abdülhamid ile ilgili algı oluşturmak isteniyor’

FATİH BATTAR

Osmanlı Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, son dönemde Sultan Abdülhamid ile ilgili yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından “Bir İnsan Bir Dünya II. Abdulhamid Han” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Osmanlı Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Ulu Hakan’ın nasıl tahta çıktığını, hükümdarlığı döneminde katıldığı savaşları, yaptığı anlaşmalar, o dönem Osmanlı ekonomisi için yaptıkları ve eğitime verdiği önemden bahsetti.

2. Abdülhamid'in hayatından kesitleri anlatarak, Sultan Abdülhamid’in öngörü sahibi bir insan olduğunu ve geleceği görebilen bir kişi olduğundan bahseden Prof. Engin; “2.Abdülhamid gösterdiği başarılı dirayet ve azimle ülkeyi uçuruma yuvarlanmaktan kurtardı. Osmanlı Türkiye’sini o dönem dünyada önemli bir güç haline getirdi. Bu yüzden bizim açımızdan çok büyük bir değerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde bir çok tarihi şahsiyetin katkıları olduysa bunlar arasında ön planda yer alması gerekenlerden biri de Sultan 2.Abdülhamid’tir.” dedi

Üç kıtanın son hükümdarı Sultan II. Abdülhamid’in 34.’üncü Osmanlı padişahı olduğunu belirten Engin, Sultan Hamid’in ülkenin çok zor dönemlerden geçtiği bir süreçte devlet başkanlığı yaptığını anlattı. Bu süre içinde ülkeyi ayakta tutma çabası verdiğini kaydeden Engin; “Sultan Abdülhamid 33 yıllık bir iktidardan sonra tahttan indirildi. Kendisinden sonra gelen padişahlar ülke yönetiminde her hangi bir etkinliklerinin olmadığı göz önünde bulundurulursa, II. Abdülhamid Osmanlıların son ve gerçek İmparatoru idi.” diye konuştu

Sultan Hamid devleti idare ederken keyfi hareket etmediğini, birçok konuda uzmanların görüşünü aldığını anlatan Engin; “Bu bağlamda, II. Abdülhamid idaresi aslında merkezi yönetimin güçlü olduğu bir nevi “Başkanlık Sistemi” gibi işliyordu ve bu durum başlı başına önemliydi. Çünkü geniş bir coğrafyaya yayılmış olan devleti ayakta tutabilmesi buna bağlıydı.” şeklinde konuştu

Moderatörlüğünü tarihçi yazar Emel Engin’in yaptığı konferansın son bölümünde Prof. Dr. Vahdettin Engin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ayrıca “Bir Devrin Son Sultanı II. Abdulhamid” kitabı üzerinden hazırlanan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Konferansa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.



