Son sistem makinelerle ağır vasıtaları da tamir ediyorlar

M.BURAK YALÇIN

Ankara yolu 3. km’de 8500 metrekarelik alanda hizmet veren Erdem Otomotiv, son sistem makinelerle, tecrübeli ustaları ve uygun fiyatlarla ağır vasıta araçların rot-balans ayarlarını yapıyor.

Samsun dışında Karadeniz Bölgesi’nde son sistem makinarla ağır vasıtalara bu hizmetleri veren başka bir firma olmadığın belirten Firma sahibi Gökhan Gökeşme, “Servisimizde titiz işçilik ve tecrübeli ustalarımızla tır, kamyon, kamyonet gibi ağır vasıta araçların rot-balans ayarları, ön düzen ayarları, rot ve rot başı değişimleri, kısa kol, uzun kol değişimleri, yanal kayma ayarları ve parça değişimleri son sistem makinelerle uygun fiyatlarda yapılmaktadır” dedi.

Ayrıca kamyon, tır ve dorse akslarındaki bozukluklar ile eğiklikleri de lazer ısıtmalı makinelerle kısa sürede sökülmeye gerek kalmadan düzelttiklerini ifade eden Gökhan Gökeşme, aynı zamanda servislerinde ağır vasıta araçların fren test kontrolleri, amörtisör ayarları ve değişimleri ile far ayarlarının da yapıldığını söyledi.

Bunların yanısıra otomobil, hafif ticari araç ve minübüslerin de yine son sistem makineler ile rot-balans ayarlarının yapıldığını aktaran Gökeşme, 5 bin lastik kapasiteli lastik otellerinde ise değiştirilen lastikleri saklama koşullarına uygun bir şekilde muhafaza ettiklerini kaydetti.

Erdem Otomotiv olarak 25 yıldır Brisa A.Ş bayiliği kapsamında toptan ve perakende olarak Bridgestone, Lassa, Dayton marka lastiklerin de bayiliğini yaptıklarını belirten Gökeşme, “Ağır vasıta lastikleri, otomobil ve minübüs lastikleri, tarım grubu lastikleri, akü, çelik jant ve ağır vasıta jantları satış ve servis hizmeti ile Çorumlu hemşehrilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 16:54