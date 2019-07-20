'Sorun alt yapı yetersizliğinden değildir'

Önceki gün gazetemizde çıkan ‘İbrahim Çayırı’nda Alt Yapı Yetersizliği’ haberine ilişkin bir basın açıklaması yapan Çorum Belediyesi, sorunun alt yapı yetersizliğinden kaynaklanmadığını açıkladı.

Konu ile ilgili Çorum Basın Biriminden yapılan açıklamada; “Yerel basınımızda bir gazetemizde 19 Temmuz Cuma günü İbrahim Çayırında alt yapı yetersizliği adıyla bir haber yayımlanmıştır. “Ulukavak Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiinde alt yapı yetersizliği” diye verilen haberde, sorun ifade edildiği gibi alt yapı yetersizliğinden kaynaklı değildir. Normal zamanlarda ve normal yağışlarda herhangi bir sorun yaşanmazken çatı oluklarından akan suların kanalizasyon hattına verilmesi sebebiyle vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen sonuçlarla karşı karşıya kalınmıştır. Kanalizasyon hatları projelendirilirken evsel atık giderleri hesaplanarak projelendirilmektedir. Bu yüzden aşırı yağışlarda mevcut alt yapı kanalizasyona verilen çatı giderleri yüzünden ağır bir yükle karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden bütün mahallelerimizde olduğu gibi mevcut bölgede de çatı giderlerinin ve bahçe sularının kanalizasyon hattına verilmemesi konusunda mesken sahiplerine uyarı yapılmıştır. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti göstermiş ve çatı oluklarını yağmur suyu şebekesine gidecek şekilde yeniden tanzim etmiştir. Çatı oluklarından akan yağmur sularının kanalizasyon şebekesine değil de yağmur şebekesine gidebileceği şekilde yeniden tanzim etmelerini arzu ediyoruz. Ayriyeten şehrimizin birçok noktasında yağmur suyu şebeke çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalar nihayete erdiğinde şehrimizde yaşanan bu tarz sorunlar asgariye indirilmiş olacak” denildi