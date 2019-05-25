‘Sorunları çözmeye talibiz’

SMMMO Başkan Adayı Mustafa Alagöz, meslekte birlik için yönetime talip olduklarını söyledi.

Genel kurul öncesi bir mesaj yayınlayan Mustafa Alagöz, seçimde aday olan tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek şu açıklamalarda bulundu: “Gönül isterdi ki bütün gruplar birleşerek tek liste halinde seçimlere girelim ancak bütün yapıcı girişimlerimize ve fedakarlığımıza rağmen sonuç alamadığımız için bizde meslekte birlik adına yola çıkmış bulunmaktayız.

Biz kavga etmeye, ayrımcılık yapmaya, değil sadece mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye talibiz, sorun değil, sorun çözen, ayrıştıran değil birleştiren ve saygı duyulan meslek odası haline getirmeye adayız.

Yönetime geldiğimizde; ben, sen, biz, siz olmayacak sadece hepimiz olacak. Aday olmamızdaki tek gayemiz aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır. Harekette birlik olmasa fikirdeki birlik faydasızdır. Meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)