Sosyal Destek Kartı bedelleri yükseldi

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2021 yılında Sosyal Destek Kartı kullananlara 3 milyon 700 bin lira ödeme yaptıklarını belirtti.

Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Sosyal Destek Kartı sahiplerine dört ayrı kategoride ödeme yaptıklarını dile getirerek, “2021 yılında kart sahiplerine 3 milyon 700 bin lira ödemede bulunduk. Bunların yanında Encümen kararıyla ihtiyaç sahiplerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını da ödedik. Bu kapsamda 1310 aileye 211 bin lira yardımda bulunuldu. 2022 yılında ise kart bedelini 170 TL’den 225 TL’ye yükselteceğiz.”dedi.

Çorum Belediyesi’nin kreş projelerinin hayata geçirileceğini kaydeden Çöplü, “Kreş projelerimiz ile ilgili ima düzenlemelerini daha önce yapmıştık. Üç yer belirledik. Şimdi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde belirlediğimiz alana ve Engelli Eğitim Merkezi binası taşınınca da burayı kreş yapacağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 18:27