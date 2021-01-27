Sosyal Destek Kartı imzaları atıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kurduğu Gıda Bankası’nı kapatarak yerine Sosyal Destek Kartı uygulamasını hayata geçirdi. Yeni uygulamanın sözleşme imza töreni yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Çalışmalarımızın sayısı artarak devam ediyor. Yarında (bugün) çöpten elektrik üretim tesisimizde incelemede bulunacağız” dedi.

‘94 RUHUNUN TECELLİSİ’

Sosyal yardım konusunun medeniyetimizi kültür köklerimizi ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Tarih boyunca milletimiz her zaman garipten fakirden kimsesizden yana olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan’da 1994 yılında belediye başkan adaylığı sürecinde yollara düştüğünde ‘biz kimsesizlerin kimi olmaya geliyoruz’ ifadelerini kullanmış ve bu hikaye böyle başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ‘94 ruhu’ diyor. Ve şuanda da o ruhun bir tecellisi olarak bir aradayız. Çok önemli bir hususu hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ’

Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında geçmişte çok güzel işler yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Devletimiz nerede bir sıkıntı varsa oraya yardım elini uzatıyor. Bizde belediye olarak sosyal belediyecilik anlamında geçmişten günümüze çok güzel hizmetler yapan bir belediyeyiz. Geçmiş belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonrada daha güzellerini yapacağız.

‘GIDA BANKASI’NDAN 7 BİN 836 AİLEYE YARDIM YAPILDI’

2020 yılı içinde Gıda Banka’mızdan 7 bin 836 aile Gıda Bankası’ndan toplam 26 bin 981 kez alışveriş yaptı. Yine 2 bin 706 ailemiz 8 bin 270 parça kıyafet yardımı aldı. 2 bin 819 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyamız kapsamında ziyarette bulunduk. 29 engelli vatandaşımıza manuel, 5 engelli vatandaşımıza da akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. 353 aileye 504 parça ev eşyası temin ettik. Evde bakım hizmetlerimiz kapsamında 517 büyüğümüze 1871 kez evde temizlik hizmeti verdik. 81 camimizi tüm detayları ile temizledik. Tüm camilerimizi iki kez dezenfekte ettik. 238 ailemize taziye ziyaretimizde bulunduk. Yeni başlattığımız uygulama ile tüm cenaze evlerine bir tepsi börek götürüyoruz. Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin” şeklinde belirtti.

‘2021’DE YENİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK’

Belediye olarak 2021 yılında hayata geçirdikleri sosyal projeleri anlatarak sözlerine devam eden Başkan Aşgın, “2021 yılı sosyal belediyecilik açısından bizim için çok önemlidir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu belediyecilik misyonu ‘gönül belediyeciliği’dir. Gönül belediyeciliği nerede bir garip varsa fakir varsa onun yanında durmakla olur. Bu misyona uygun şekilde 2021 yılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müzün yaptığı işler bakımından bir dönüm noktasıdır. 2021 yılında Mobil İkram Aracımızı kullanmaya başladık. Nerede ihtiyaç varsa kullanılacak. Tam donanımlı Hasta Nakil Aracı aldık. Seçim vaatlerimizden olan Refakatçi Misafirhanemizi 5 yıldızlı otel konseptinde yaptık” dedi.

‘SOSYAL DESTEK KARTI ŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM’

Sosyal Destek Kartı hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, “Bu çalışmamız hakikaten şehrimiz adına önemli bir kazanımdır. Böyle bir uygulamaya büyükşehirler dahil 5 yada 6 belediye geçme aşamasında. Bu anlamda da öncü belediyeler arasındayız. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kredi kartına benzer bir kart geliştirelim dedik. Anlaşma yaptığımız Vakıf Bank’tan alınacak Sosyal Destek Kartı ile vatandaşlarımız belirlediğimiz miktarla ve yine belirlediğimiz bir tarihte ülke çapında faaliyet gösteren ulusal marketler haricinde şimdilik belirlediğimiz 50 noktadan alışveriş imkânı bulabilecekler. Neredeyse sınırsız alışveriş imkanı sunuyoruz. Sadece tekel ve kozmetik ürünlerini alamayacaklar. Yardım miktarlarında da artış yapacağız. Bu uygulama şehrimizde sosyal belediyecilik açısından önemli bir dönüşümdür. Gıda Bankası’nı ise kapatacağız. Buraya harcadığımız giderleri de kart için kullanacağız. Personellerimizin yüzde 70’ini Refakatçi Misafirhanemizde görevlendireceğiz. İşletme giderlerimizin tamamını yardımlara aktarmış olacağız. Gerçekten dört başı mamur bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi olarak bir kişinin bile acısına merhem olabilmişsek bizim için yeterlidir” diyerek sözlerini tamamladı.

ESNAFTAN İNDİRİM SÖZÜ

Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ise Sosyal Destek Kartı’ndan dolayı esnaf adına Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanım esnaf dostu belediyecilik yapıyor. Esnaf arkadaşlarımız adına kefil oluyorum. Bakkal, market ve dükkanlarımızda ürünleri ulusal marketlerin altında fiyata vereceğimize söz veriyorum. Pandemi döneminde de başkanımız esnafımıza destek oldu. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sosyal Destek Kartı sözleşmesini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile VakıfBank Çorum Şube Müdürü Mustafa Özgenç imzaladılar.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.