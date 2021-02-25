Sosyal destek kartları dağıtılıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan sosyal destek kartlarının dağıtımına başlandı.

Sosyal destek kart tanıtım toplantısında Gıda Bankasını kapatarak bunun yerine sosyal destek kartı uygulamasına geçileceğinin müjdesini veren Başkan Aşgın, bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşların yerel esnaftan tekel ve tünün ürünleri hariç alışverişlerini istedikleri gibi yapma imkanı vereceklerini vurgulamıştı.

Sosyal destek kartlarının dağıtımına başladıkları bilgisini veren Başkan Aşgın, "Belediyemize kayıtlı yaklaşık 8 bin ailenin kartlarını dağıtmaya başladık. İlgili arkadaşlarımız her gün 150 kişiyi telefonla arayıp belirli saat aralıklarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre randevu veriyor. Kartlarımızı kart teslim tutanağı ile birlikte teslim ediyoruz.” dedi.

Şu ana kadar 600 kartı sahiplerine teslim ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Kartları kullanacak olan hemşehrilerimize Vakıfbank tarafından şifre gönderilecek. Bu şifre ile birlikte Mart ayından itibaren listesini verdiğimiz marketlerden alışverişlerini yapabilecekler. Kart sahiplerinin yine dikkat edeceği hususlardan biri bu kartların para çekme kartı olmadığı sadece alışveriş için belirlenen yerel esnaftan (şu ana kadar 45 yerel esnafımız bu sisteme dâhil oldu.) gıda, kırtasiye, manav, şarküteri, temizlik ürünlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmalarıdır. Sosyal Destek Kartı, tekel ürünleri elektronik, kozmetik, beyaz eşya alışverişlerinde geçerli olmayacaktır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.