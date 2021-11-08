Sosyal medyada, 7/24 açık kütüphane çağrısı

FATİH AKBAŞ

Sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya ile Çorum’a 24 saat açık kalacak bir kütüphane yapılması talebi dile getiriliyor.

Sosyal medya platformlarında açılan “CorumYediYirmidortKutuphane” hashtagına yazanlar Çorum’da 24 saat hizmet verecek bir kütüphaneye ihtiyaç olduğunu belirterek yetkililerin bu çağrıya kulak vermesini istiyorlar.

Konuyla ilgili hazırlanmış video ve görsellerinde yer aldığı hashtaga yazılan mesajlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sosyal medya hesapları etiketlenerek paylaşılıyor.

PAYLAŞILAN BAZI MESAJLAR

24 saat hizmet verecek bir kütüphanenin Çorum için ciddi bir ihtiyaç olduğunun vurgulandığı mesajlarda kampanyaya destek verilmesi çağrısında da bulunuluyor.

#CorumYediYirmidortKutuphane hashtagana yazılan bazı mesajlar şunlar:

“Çorum'da 7 gün 24 saat açık kütüphaneyi hayal eden öğrenciler var. Kitabın cumartesi pazarı olmaz. Hafta sonu hafta içi olmaz. Kütüphaneler her zaman açık olsun. Çorum'a bu yakışır. 7/24 Kütüphane Çorum için olmazsa olmazlardan ciddi bir ihtiyaç. Hitit gibi bir uygarlığa ev sahipliği yapmış Çorum için gençlere #CorumYediYirmidortKutuphane çok değil. Çorum'un en önemli sorunu/ihtiyacı nedir? Bence 7/24 açık bir kütüphanesinin olmamasıdır. Tıpkı diğer birçok şehirde olduğu gibi Çorum'da da 7/24 açık bir kütüphane olmalıdır. Bence Çorum bunu hak ediyor, sizce?”

Ayrıca padlet üzerinde “#CorumYediYirmidortKutuphane” başlığı ile açılan dijital panoya da konu ile ilgili çok sayıda mesaj yazılarak Çorum’a 7/24 açık olacak bir kütüphanenin açılmasının önemine dikkat çekiliyor.

7/24 AÇIK KÜTÜPHANE İÇİN BAKANLIKTAN ONAY BEKLENİYOR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan binanın üst katının 24 saat açık kalacak bir Millet Kıraathanesi olması için çalışma başlattıklarını belirtmişti.

Göreve seçildiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdiği ‘Dolu Dolu 30 Ay’ temalı bilgilendirme toplantısında konu hakkında bilgi veren Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da Millet Kıraathanelerinin en büyüğünü Kadeş Barış Meydanı’nda açacaklarının müjdesini vererek, “Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan binamızın üst katında açacağımız Millet Kıraathanemizin bütün alt yapısını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber oluşturduk. Herşeyi tamam. İnşallah buranın açılışını yapacağız. Millet Kıraathanesi aslında modern kütüphane demek. Buranın kütüphaneden farkı gelenlere ikramların yapılmasıdır. Biraz daha rahat ve modern bir ortamı vardır. 7/24 açık kütüphane halkı bir taleptir. Bizim seçim vaatlerimiz arasında da bulunuyor. Hasan Paşa Kütüphanesi eski bir yapı olduğu için yıkılarak yenisi yapılacak. Orası yapılıncaya kadar da kütüphane hizmeti Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan binamızın üst katında kurulacak olan Millet Kıraathanesi’nde yürütülecek. İç dizaynını belediye olarak biz tamladık. Çokta güzel oldu. Sadece tefrişatı kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüyoruz. Burasının 24 saat açık olmasını istedik. Eğer orayı 24 saat açık kütüphane yaparlarsa belediye olarak 3 tane personel vereceğimizi taahhüt ettik. Sırf 24 saat açık kütüphane olsun diye personel ihtiyacını da belediye olarak bir karşılayacağız. Şu an Valilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı irtibat halindeyiz. Bu kararı belediye olarak tek başıma vermek gibi bir lüksüm yok. Bakanlıkla beraber vereceğiz. İnşallah 24 saat açık kütüphanemiz olacak diye umuyorum. Belediye olarak bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.”ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuda ki talebe nasıl cevap vereceği bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 18:29