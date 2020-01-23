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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi Çorum’da hayata geçti.

Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan proje kapsamında AHLPark Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Akkent ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen etkinlikte ebru, tezhip gibi geleneksel sanatların yanı sıra akıl ve zeka oyunları ile resim ve el sanatları sergisi de yer aldı.

Şehirlerin en işlek noktalarında düzenlenen proje etkinliklerinden bahseden yetkililer, düzenledikleri faaliyetlerle gençlerin serbest zamanlarında, birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceklerini ortaya koymayı hedeflediklerini söylediler.

Yapılan açıklamada ayrıca, “Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen projeyle, gençlerde sosyal medya bağımlılığını azaltmak, farkındalık oluşturarak onları toplumla bir araya getirip milli ve manevi değerlerle sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amaçlanıyor” denildi.