Sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

M.BURAK YALÇIN

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal mesafeli, maskeli anıta çelenk sunuldu. Atatürk Anıtı’nda sade bir törenle gerçekleşen programa Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız Anıt'a çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da program sona erdi.