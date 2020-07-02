Sosyal mesafeli üretim ve ekonomiye katkı

Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçileri korona virüs tedbirleri kapsamında denetleniyor.

İl genelinde tarımsal üretim devam ederken bu kapsamda Tarım İl Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda çiftçilerin üretimi sorunsuz ve kesintisiz gerçekleştirmesi için her türlü tedbiri alıyor.

İşçilerin her türlü ihtiyaçları karşılanırken hijyen ve koruyucu malzemelere erişimleri kontrol edilerek kırsal kesimde üretim yapan çiftçilerin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor.

Çorum ekonomisine katkı sağlayan tarım işçileri de tarlada çalışırken, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Şanlıurfa’dan geldiklerini belirten Tarım işçisi Cahit İlgi, Çorum’a geldikleri andan itibaren yetkililerin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, ekonomiye katkı sunduklarını dile getiren İlgi, alınan tedbirlerle ilgili başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

(İHA)