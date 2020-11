Sosyologlar sahaya iniyor

Yeniden Sosyoloji Derneği (YESODER) Çorum Şubesi 14 Kasım Dünya Sosyologlar Günü’nü kutladı.

Çorum Belediyesi Güngörmüşler Konağı’nda biraraya gelen YESODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Birim Koordinatörü Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan dernek üyeleri 14 Kasım Dünya Sosyologlar Günü’nü kutladılar.

Dernek yönetim kurulu üyesi ve Proje Birim Koordinatörü Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde toplumsal sorunların çözümü noktasında sosyologlara yer verilirken ülkemizde bu durumun göz ardı edilmesiyle gittikçe büyüyen ve bir sorun sarmalına dönüşen olaylara dikkat çekti.

Türkiye’de ve dünyada salgın olarak kabul edilen Covid-19 hastalığı ile ortaya çıkan yeni sosyalleşme pratiklerinin özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkisine yönelik gözlemlerini sürdürdüklerini ifade eden Sena Şaziye Gökdoğan, “Ayrıca son zamanlarda Çorum’da sık sık yaşanan intihar olayları bireysel bir vaka olmaktan çıkmış ve toplumsal bir hal almıştır.

Her şeyden önce intihar olgusu her ne kadar psikolojik bir problem gibi görülse dahi Sosyolojinin kurucu isimlerinden Emile Durkheim’ın çalışmalarından hareketle ifade edebiliriz ki İntihar sosyolojinin en temel çalışma alanlarından bir tanesidir. Zira intihar vakalarının belirli dönemlerde artış göstermesi tesadüfî bir durum değildir. Bunların yanı sıra vakaların ekonomik ve kültürel olarak farklı toplumsal kesimlerde görülmesi de göstermektedir ki İntihar; toplumsal bir meseledir. Nitekim intihar oranlarının artış gösterdiği dönemler, hızlı toplumsal değişimlerin yaşandığı veya iktisadi ve toplumsal olarak çöküşlerin yaşandığı döneme denk düşmektedir. Tüm bu söylenenlerden hareketle şehrimizde yapmış olduğumuz gözlemlerde göstermektedir ki intihar oranları her gecen gün artış göstermektedir” diyerek olayın sosyolojik boyutuna dikkat çekti.

Gökdoğan açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Biz sosyologlar olarak önümüzdeki günlerde şehrimizde artan intihar vakaları ile ilgili sosyolojik bir çalışma yapmayı planlamaktayız. Bunun için de yetkililere sesleniyoruz. Bir bireyin ruhsal hali ne kadar önem arz ediyorsa, toplumun da ruhsal hali toplumun sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki sağlığı için o derece önemlidir. Bizler sosyologlar olarak sahaya inmeye, araştırmaya, incelemeye hazırız. Valimizden ve Belediye Başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. YESODER olarak gerekli nitel/nicel araştırma/incelemeyi yaparak Çorum’un daha büyük acılar yaşamasına engel olmak istiyoruz.” Toplantıya dernek üyeleri Numan Yıldız, Tuba Kara ve Yasemin Bayrak da katıldı.