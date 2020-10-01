‘Söz verdiğimiz 32 projede önemli mesafeler katettik’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kent Konseyi üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Çorum için öneri ve projeler ele alındı.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya konsey üyelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

‘ÇORUM İÇİN KALICI PROJELERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ’

Pandemi nedeniyle ara verilen toplantılara yeniden başladıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar yeni dönemde Çorum için kalıcı projelere imza atmak istediklerini söyledi. Uçar, “Umarız bu yeni dönemde çok daha verimli bir çalışma temposu yakalarız. Kent konseyi olarak pandemi nedeniyle üzerimize çöken karamsarlık duygusundan kurtulup bir an önce ülkemiz başta olmak üzere milletimiz ve Çorum halkı için kalıcı projelere imza atmak istiyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Kent Konseyi’nin aldığı karara destek vereceklerini ifade ederek, “Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.

‘STRATEJİLERLE HAREKET ETMELİYİZ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Kent Konseyi’ne proje çağrısı yaptı. Aşgın “İnşallah yeni dönemde, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte çok güzel çalışmaları hayata geçireceğimize inanıyorum. Biz, bu ekibe güveniyoruz. Kent konseyi bize mutlaka proje getirsin. Proje üzerinden gitmek zorundayız. Ezbere değil, birtakım stratejilerle hareket etmek zorundayız. İmkânlarımızı en etkili şekilde kullanmalıyız. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarla projeleri gerçekleştirelim.” dedi.

Seçim döneminde 32 projenin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, bu projelerle ilgili kısa sürede önemli mesafe katettiklerine dikkat çekti. Aşgın, “32 projemizin tamamına yakınında büyük mesafe katettik. Hiçbir bahaneye sığınmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Son dönemde de artık bu projelerimizle ilgili açılışların yoğun olduğu bir süreci yaşıyoruz.” dedi.

Toplantı sonunda Kent Konseyi üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:05