Sözde şeyhin evinde keşif yapıldı

Kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi'ndeki villasında oturan Eyüp Fatih Şağban, yanında yaşayan Çorumlu müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Şağban'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay başlandı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Eyüp Fatih Şağban'ın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mağdur çocuğun ailesinin avukatı ve Baro Başkanı Abdurrahim Burak, açıklama yaptı. Avukat Burak, "Öncelikle evin genel olarak krokisini ve evin genel durumunu gözlemledik. Sanık ve mağdurun hangi katlarda kaldığını, mağdurun ailesinin hangi katta kaldığı ve olayın hangi odalarda hangi saatlerde eylemlerin gerçekleştiğine dair bir çalışmaydı. Burada buna ilişkin bilirkişi raporu hazırlanacak ve mahkemeye sunulacak. Ev 3 kattan ibaret, mağdurun anne ve babası orta katta, dedesi alt katta kalıyor. Sanık ise üst katta kilitlenebilir bir kapıyla girilen yerde kalıyor.

CİNSEL İSTİSMAR İSTANBUL'DA BAŞLAMIŞ

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan dergahta da cinsel istismarın gerçekleştiğini belirten avukat Burak, "Eylemlerin bir kısmının keşfini yaptığımız yerde olduğunu gördük. Ancak bu eylemlerden yaklaşık 2 yıl öncesinde Kasımpaşa'da olduğunu gördük. Bu da suçun nitelik ve vasfında değişiklik yaratır.” diye konuştu