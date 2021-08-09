Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 

Adaylar  başvurularını  09 - 18 Ağustos 2021  tarihleri  arasında  Kariyer  Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. 

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