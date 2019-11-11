Sözüdoğru ve Top ailelerinin mutlu günü

ALS İnşaat Sahibi Ali Sözüdoğru’nun oğlu, Ferda Sözüdoğru ile SSK’dan Emekli Yusuf Top’un kızı Sedanur mutluluğa “Evet” dedi.

Mevlüde ve Ali Sözüdoğru çiftinin oğulları Ferda Sözüdoğru ile Döndü ve Yusuf Top çiftinin kızı Sedanur Top mutluluğun kapılarını araladılar.

Yıldız Park Balo Salonu’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile evlatlarının mürüvvetini gören Sözüdoğru ve Top aileleri misafirleri kapıda karşılayarak tebrikleri kabul etti.

Genç çiftin düğün törenine; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde Mevlüde - Ali Sözüdoğru ve Döndü-Yusuf Top aileleri çocuklarının bu mutlu gününde davetlilerle yakından ilgilenerek, kızları ve oğullarının mutlu bir beraberliğe adım attığı özel günün sevincini dostlarıyla paylaştı.

Mevlüde ve Ali Sözüdoğru çifti ve dünürleri Döndü ve Yusuf Top, tüm davetlilerin masalarını bir bir gezerek, düğünlerine gösterdikleri ilgi ve katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Nikah merasiminin de düğün gecesi yapıldığı törende çiftin nikahlarını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydı. Sedanur ve Ferda çifti iyi ve kötü günde birbirilerinin yanında olacaklarına söz vererek “evet” dediler.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, genç çifte evlilik cüzdanının yanında Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve fincan hediye etti. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal yaptı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kısa bir konuşma yaparak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Birlikte mutlu bir hayata evet diyen Sedanur ve Ferda çifti, daha sonra düğün pastasını da birlikte kesti.

Düğün törenine katılan davetliler orkestra eşliğinde çalınan oyun havalarında doyasıya oynadı, yöre halayları çekti.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan sevdikleriyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen genç çiftin mutluluğu düğünün sonunda zirve yaptı.

Eğlenceli bir şekilde devam eden düğünün sonunda genç çiftler, geceye katılan davetliler ile bol bol fotoğraf çektirerek, mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Biz de Hakimiyet Gazetesi olarak, Sözüdoğru ve Top ailelerini tebrik eder, Sedanur-Ferda çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.