SP’den BBP’ye hayırlı olsun ziyareti

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı, Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatını ziyaret etti. SP heyeti, il kongresini gerçekleştirerek BBP İl Başkanlığı görevine seçilen Şakir Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerini iletti.



Yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, “Biz her ne kadar farklı siyasi parti mensubu gözükmüş olsak da ilke ve prensiplerde hedef ve ideallerde aynı zihniyetin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta İl Başkanlığı görevine seçilen Şakir Yıldırım olmak üzere yönetim kuruluna seçilen tüm kardeşlerimize şahsım ve partim adına başarılar diliyorum.” dedi.



Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım da, “Saadet Partisi Merkez İlçe teşkilatının ziyaretleri bizleri son derece memnun etmiştir. İyi dilek ve temennilerinden dolayı Orhan Sakınmaz ve yönetimine teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)