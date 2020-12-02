SP’den dayanışma çağrısı

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, tüm Çorum halkından pandemi döneminde esnafa destek olmalarını istedi.

Parti olarak ‘Esnaf-Mahalleli Dayanışması’ kampanyası başlattıklarını açıklayan İl Başkanı Cıdık, şu açıklamayı yaptı: “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecte el ele gelemesek de gönül gönüle bu zor zamanları en kısa zamanda atlatabilmek adına ulusal şirketler yerine yerel esnafımızdan alışverişimizi yaparak ve en yakın çevremizi sürekli kollayıp gözetleyerek kardeşlik hukuku içerisinde üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ‘Esnaf-Mahalleli Dayanışma’ kampanyasını başlatıyoruz. Ve bütün Çorumlu hemşehrilerimizi bu kampanyaya parti ayrımı gözetmeksizin sahip çıkmaya davet ediyoruz.”