Spor Salonu ihalesi yapıldı

YÜKSEL BASAR

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da yarıda kalan Spor Salonu’nun tamamlama ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına 2017 yılında başlanan ve yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle tamamlanamayan 3 bin 500 kişi seyirci kapasiteli Spor Salonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Çorum Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen spor salonunun yapımı için açılan ihale neticelendi.

Konuyla ilgili olarak sevindirici haber Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan geldi. Ceylan, yaptığı açıklamada, İskilip yolu üzerinde 25 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan ve yüzde 70’i tamamlanan spor salonunun gerek devir, gerekse de yüklenici firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı bitirilemediğini hatırlattı. Bakanlığa devrinin ardından yaptıkları girişimler neticesinde işin tamamlanması için ihale açıldığını vurgulayan Ceylan, geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonucunda 53 milyon 660 bin TL bedelle işin yapımını Mavi Tepe İnşaat Mirza İş Ortaklığı firmasının üstlendiğini kaydetti.

25 Kasım 2021 tarihinde sözleşme imzalanan firmaya 30 Kasım 2021 tarihinde de yer tesliminin yapıldığını anlatan Milletvekili Ceylan, Spor Salonu’nun sözleşmede yer alan teslim süreci içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi.

Çorum’a yapılacak olan tüm proje ve yatırımları takipçisi olduklarını ifade eden Ceylan, AK Parti iktidarında başlanan hiçbir projenin yarım bırakılmadığı gibi spor salonunun da en kısa sürede bitirilerek Çorumluların hizmetine sunulacağını da sözlerin ekledi.