Spor tesislerinin bakım ve onarımına 22 milyon liralık ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum merkez ve ilçelerdeki spor tesislerinin bakım ve onarımını için 22 milyon liralık ödenek aktarıldığını duyurdu.

Ödeneğin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderildiğini aktaran AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Milletvekili Kaya, bakım ve onarımı yapılacak tesislerin şunlar olduğunu söyledi: “Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, spor salonu zemininin değişimi, çevre düzenlemesi ve genel bakım onarım işleri. Tevfik Kış Spor Salonu boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, drenaj yapılması, ıslak zeminlerin bakım onarımı ve diğer genel bakım onarım işleri. Merkez TOKİ Spor Salonu boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, drenaj yapılması, ıslak zeminlerin bakım onarımı, giriş kısmının üzerine bireysel sporlar için antreman salonu yapılması ve diğer genel bakım onarım işleri. Merkez TOKİ Atletizm pistinin onarımı, çevre düzenlemesi ve drenaj işleri, tribün ve soyunma odalarının çevre düzenlemesi ve drenaj işlerinin yapılması. Mimar Sinan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası zeminin ve tel örgülerinin yenilenmesi, aydılatma ve altında soyunma odaları bulunan 600 seyirci kapasiteli tribün yapılması. Mecitözü Spor Salonu boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, soyunma odalarının ve ıslak zeminlerinin bakım onarımı. Bayat, Alaca, Uğurludağ, Osmancık ve Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonlarının boya-badanalarının yapılması ve ıslak zeminlerinin bakım onarımı.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 19:22