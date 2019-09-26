Spor Toto ile 15 milyon TL reklam anlaşması

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımında sona gelinen Yeni Stadyumun tamamlanarak teslim alınabilmesi için Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında KDV hariç 15 milyon 840 bin TL’lik reklam protokolü imzaladık.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımında sona gelinen Yeni Stadyumun tamamlanarak teslim alınabilmesi için Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında KDV hariç 15 milyon 840 bin TL’lik reklam protokolü imzaladık. Bu aşamaya gelinmesinde en büyük katkıyı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, süreci yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e kalbi şükranlarımı sunuyorum. Protokolümüzün şehrimiz sporu için hayırlı - uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi