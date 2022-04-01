Spor yatırımlarını mercek altına aldılar

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ederek, Çorum ve ilçelerindeki yatırımların durumunu görüştü.

Kavuncu, yapılacak olan ve devam eden tüm yatırımları tek tek ele alarak istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı.

Yeni dönemde yapılacak olan yatırımları da ele aldıklarını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ziyarete dair şunları söyledi; “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. M. Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, bakanlıkça ilimize ve ilçelerimize yapılan, devam eden, Gençlik, Spor, KYK yatırımları olan, Gençlik Merkezleri, Güreş Eğitim Merkezleri, Spor Salonları, Semt Sahaları, Yüzme Havuzları gibi bakanlık yatırımlarımızla ilgili tek tek istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza il merkezimiz ve ilçelerimize yaptıkları, devam eden ve yeni dönemde yapılacak yatırım ve hizmetler için hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi ilettim.”

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 18:48