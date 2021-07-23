STK ve siyasi partilerle istişare

CHP’li milletvekilleri, Çorum’da sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum’da ilçe ziyaretlerinin ardından il merkezinde sivil toplum kuruluşlarını, Millet İttifakı’na destek veren siyasi partileri ve esnafı ziyaret etti.

Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte bazı ziyaretlerde bulunan milletvekilleri, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde oda başkanları ile bir toplantı yapan milletvekilleri, pandemi süreci başta olmak üzere esnafın içerisinde bulunduğu sıkıntılar hakkında değerlendirmede bulundu.

CHP milletvekilleri, esnaf temsilcilerinden Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını yetkili ağızlardan dinlediler.

Genelde pandemi döneminde yaşadıkları zorluklardan bahseden esnaf odası başkanları, devletten beklentilerini CHP’li vekillere aktardılar.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Millet İttifakı iktidarında tüm sorunların üstesinden geleceklerini söyleyerek, ayrıca tüm sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Nesimi Özkubat ise, esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinlemeye gelen CHP heyetine teşekkür etti.

CHP’li milletvekilleri, Çorum Ticaret Borsası’nda sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir araya gelerek sektörlerin sorunlarını masaya yatırdı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve kooperatif yöneticilerini de ziyaret eden milletvekilleri, hem sorunlar hakkında bilgi aldı, hem de geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Vedat Canbek ve ekibini tebrik ettiler.

Arasta’yı ziyaret ederek esnafla sohbet eden milletvekilleri, ayrıca, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu ile görüşme yaparak ülke gündemini ve siyasi gelişmeleri ele aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 18:38