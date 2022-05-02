STK’lar Ulucamii’de bayramlaştı

FATİH BATTAR

Çorum’daki sivil topluk kuruluşları Ulucami avlusunda bayramlaştı.

İnsani Değerler Platformu’na bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bayramın birinci günü Ulucamii’de öğle namazından sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022, 17:45