STK’lara kara parayla mücadele eğitimi

RECEP MEBET

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ‘Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi’ düzenlendi.

Nüfus Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen eğitime Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, kurum çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen eğitim programının açış konuşmasını yapan Mustafa Bayrak, kurumsal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

‘DERNEĞİNİZİ KORUYUN’

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemini vurgulayan Mustafa Bayrak, alınması gereken tedbirlere işaret etti.

‘Derneğinizi koruyun’ sloganıyla düzenlenen video eğitimde ise kara para suçuyla mücadele konusunda yapılan yasal düzenlemeler ile uygulanan cezai yaptırımlar anlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun konuyla ilgili çalışmalarının da tanıtıldığı eğitim, yapılan sunumun ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 18:46