STK’lardan Çoban’a destek açıklaması

M.BURAK YALÇIN

İnsani Değerler Platformu ve Eğitim Bir Sen üyeleri Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban’ın görevden alınmasını protesto etmek için Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Yeni Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ın makam odasından izlediği eylemde İDP Sözcüsü Zekeriya Işık ve Eğitim Bir Sen Tekin Çınar bir basın açıklaması yaptı.

Son iki gündür Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü makamına yapılan atamanın yoğun bir şekilde tartışıldığını belirten Işık, İDP olarak bu atamayı kınadıklarını ifade ederek, şunları söyledi;

"Bilindiği üzere son iki gündür şehrimizin kamuoyunda Milli Eğitim İl Müdürlüğü makamına yapılan atama yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. İnsani Değerler Platformu da meseleyi atamanın yapıldığı saatlerden başlayarak dikkatle takip etmekte, konuyla ilgili olarak ilgili merciler nezdinde görüşlerini paylaşmaktadır. Platformumuz, ülkemizin geleceği açısından son derece büyük önem arz eden Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve güçlü liderliğinde yürütülen Milli Eğitim’de 2023 hedeflerine ulaşılması çabalarını takdir etmekte ve bunu hayati bir gereklilik olarak görmektedir. Ancak ne var ki genel müdürlük nezdinde Çorum’un idari, siyasi, sivil bütün yerel dinamiklerini devre dışı bırakarak, hiçe sayarak yapılan bu etik dışı atama biçimi Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı içerisinde hala yer yer eski Türkiye tortularının barındığını açıkça göstermektedir. Eğitim gibi sosyal hayatın hemen her alanına yayılan, bütün vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren bir konuda, katılımcı, şeffaf ve ilkesel bir yönetim anlayışıyla idare edilmesi bir zorunluluk olan Milli Eğitim teşkilatı bünyesinde böylesine hataların yapılıyor olması kabul edilir bir durum değildir. İnsani Değerler Platformu, eğitim meselesinin şahıslara değil toplumun ortak aklı ve vicdanına, yönetim biçiminin ise makamlarda oturanların keyfi tutumlarına değil kurallara ve ilkelere havale edilmesi gerektiğini savunmakta, bir şehri yok sayan ve bürokratik oligarşi maharetiyle yapılan bu operasyonu kınamaktadır. Bu hadise, Milli Eğitim merkez teşkilatında görev alan kimi üst düzey görevlileringünümüzün iletişim olanaklarına rağmen kendisine iki saat uzaklıktaki bir şehre, o şehrin dinamiklerine ulaşmaktan aciz olduğunu açıkça göstermektedir. Oysaki söz konusu işi kotaranlar çağın gerektirdiği yönetişim formasyonuyla Çorumile iletişim içinde olsalar gerek Milli Eğitim camiasıyla gerekse idari, siyasi mercilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşseler, fikir alışverişinde bulunsalardı gerçekte ilimizde eğitim ve öğretime dair ne tür sorunlar olduğunu yerinde görür, anlar ve daha isabetli kararlar alırlardı. 2013 yılından beri ilimizde insani, vicdani ve İslami konularda ilkesel duruşuyla kamuoyunda saygın bir yere sahip olan İnsani Değerler Platformu’muzistişare kültürümüzü alaşağı eden, medeniyet kodlarımızı hiçe sayan bu ve buna benzer muameleler ikınamaktadır."

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar ise; “Yaklaşık 3 ay önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan görevlendirmenin yerine hiçbir gerekçe gösterilmeden bir gece yarısı ani bir kararla yapılan yeni görevlendirme ilimizde çok ciddi bir kriz oluşturmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonunun hayata geçirilmesini önemseyen bir sendika olarak, bu tür uygulamaları vizyonun neresine sığdıracağız. Bakanlığın Çorum’un yerel hiçbir dinamiğini önemsemeden yaptığı bu etik dışı görevlendirmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Eğiti Bir Sen olarak eğitim meselesinin şahısların keyfi uygulamalarına bırakılamayacak kadar önemsiyoruz. Bir şehri bütünüyle yok sayan ve bürokrasi marifetiyle yapılan bu gece yarısı atama biçimini kımıyoruz.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 22:09