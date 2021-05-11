STK’lardan katil İsrail’e ortak tepki

M.BURAK YALÇIN

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum’da sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedilemeyeceğini belirterek, “Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir” dedi.

Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto eden sivil toplum kuruluşları dün akşam Saat Kulesi’nde bir araya gelerek önce konvoy düzenlediler sonrada basın açıklaması yaparak müslümanlara yapılan saldıları kınadılar.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Konuşmasında Mescid-i Aksa’nın barış dini İslam’ın ve öüslümanların mabedi olduğunu belirten Tekin Çınar, “Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki, Kudüs Filistindir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir ve herkes şunu görecek ki; Filistin, örgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak”dedi.

Başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenlerin terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olduğunu ifade eden Çınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir.

Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistinde, Kudüste bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız. Usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz.

Korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör. İsrail’in bu bölgeye yerleşme sürecine bir bakın, temelinde terör göreceksiniz. Yani İsrail’in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş Siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır.

Tarih İsraili devlet olarak, bilim siyonizmi fikir olarak reddetmiştir. Bu açık ve net. Şimdi sıra Müslümanlarda ve dünyanın tüm iyi insanlarında; İsrail’i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir.

Bakınız, bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak nuhun gemisi ise İsraile karşı dirayet, Filistinde, Kudüste ve Mescidi aksada adalat için mücadeledir. Bunun yolu da hükmü de bellidir. Adı filistin başkenti Kudüs, manevi zemini Mescidi Aksa olan Bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik ilizyonlarını aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz.

“Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, mescidi aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve dahi Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceğiz. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir.”

Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Mehmet Göle, Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz ve vatadanşların destek verdiği basın açıklaması Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız’ın yapmış olduğu duanın ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 13:35