STK’lardan 'Murat Övüç' tepkisi

EROL TAŞKAN

Murat Övüç’ün Çorum’a gelerek kadınlar Matinesi düzenleyeceği haberleri üzerine açıklama yapan İnsani Değerler Platformu ve milli İrade Platformu üyesi çok sayıda STK, yaptıkları ortak basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi.

Programın iptal edilmesinin istenildiği açıklamada, gerekirse meydanlarda toplanıp konuyla ilgili tepkilerine devam edeceği duyuruldu. Çeşitli illerde organizasyon yaparak Kadınlar Matinesi düzenleyen Murat Övüç’ün programı Konya’da meydana gelen tepkiler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

İDP’den Murat Övünç tepkisi

İnsani Değerler Platformu’nun çatısı altında toplanan 64 Sivil Toplum Kuruluşu yaptığı ortak basın açıklamasında, Pazar günü Çorum’da program düzenleyeceği duyurulan Murat Övüç’ün programının iptal edilmesini istedi.

İDP’den yapılan Şehrin manevi havasına ve insanların değer yargılarına karşı daha saygılı olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yetkililerin bu tepkilere kulak vererek programın iptali ile ilgili adım atmalarını beklediklerini duyurdular.

Gerekli görmeleri durumunda tüm STK’lar bir araya gelerek ortak bir basın açıklamasıyla konuya olan tepkilerini dile getireceklerinin de altını çizen İDP, açıklamasında şunları söyledi; “İnsani Değerler Platformu olarak, güzel şehrimizin güzel insanlarının değerlerine, gelenek ve göreneklerine ters hangi görüş, düşünüş ve hareket olursa olsun bizi karşısında bulur. Yakın zamanda toplumsal ve dini değerlerimizi aşındırmaya ve itibarsızlaştırmaya dönük davranışlara şahit olmaya başladık. Taşı toprağı şehit kanıyla sulanmış olan ülkemizde, şehrimizde ; hem de mübarek üç aylarda dini hassasiyetlerimize, toplumsal değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize karşı bir hareket ve olumsuz davranışlar görmekteyiz.

Bu hafta davetiyesi yayınlanan, Murat Övüç isimli cinsiyet ve davranış problemi olan bir şahsın 20 Şubat 2022 Pazar günü Çorum Samsun karayolundaki bir salonda “ Kadınlar Matinesi” adı altında bir program yapacağını öğreniyoruz.

Cinsiyeti ve davranış problemi olan kimliği oturmamış bu şahıs, kadınlarımıza hangi değeri katacak? Hangi davranış modelini aşılayacaktır. Kadınlara hangi özelliğini ya da yeteneğini gösterecek? Konu kadınların gerçekten eğlenmesi ise; davranış ve cinsiyet problemi olmayan sanatçılarla daha iyisi ve daha güzeli yapılabilir. Ancak, amaç daha başka hedeflere dönükse, kadınlarımız üzerinden kirli ellerinizi çekin o zaman. Sizin yaptığınız ve yapacağınız her program ya da matinenin toplumumuzda bir karşılığının olmayacağını veya olamayacağını anlamanız gerekir. Bir paylaşımında kendi insanına geri zekalı, cahil halk, dangalaklar… gibi hakarete cür'et eden bir şahsın sanatçı ya da müzisyen diye takdim edilmesi gerçek sanatçı ve müzisyenlere de hakarettir. En önemlisi de önce kendine bakması gerekirken halkımıza hakaret etmesi şahsın kişilik bozukluğu olduğunun açık göstergesidir. Daha sonra üç beş fakire gösteriş yaparak yardım etmeye çalışması bu kabahatini kapatamamıştır. Bu durumda bu programı organize edenlerin bir kez daha neye hizmet ettiklerini ve edeceklerini düşünmeye davet ediyoruz.

Peygamber Efendimiz, kadına benzemeye özenen erkeklere veya erkeğe benzemeye özenen kadınlara lânet etmiştir. Bu bağlamda biz, toplumun tüm kesimlerinin; dini hassasiyetler ve toplumsal değerler konusunda duyarlılığını bir kere daha bildiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu hassasiyetine ve tepkisine rağmen ilgili şahsın programı iptal edilmezse Cuma günü, cuma namazı çıkışı Saat Kulesi meydanında İnsani Değerler Platformu olarak 64 Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarıyla ve gerekirse üyeleriyle basın açıklaması yaparak tepkimizi daha büyük ve güçlü bir şekilde haykıracağız.

İnsani Değerler Platformu olarak, yetkililerimize sesleniyoruz. Toplumda infial uyandıran, vatandaşımızın tepki gösterdiği; toplumun dini hassasiyetlerine ve toplumsal değerlerine ters bu programa asla izin verilmemesidir.

Programı düzenleyen organizatörlere tavsiyemiz: Dini hassasiyetimizi ve toplumsal değerlerimizi yozlaştırmaya matuf bu şahsın programı iptal edilsin. Aksi takdirde toplumun gözünde, gönlünde bir değeriniz ve itibarınız olmayacağı gibi tarih sizi ibretle yazacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

‘Bu program iptal edilmeli’

Çorum Milli İrade Plaftormu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, Çorum’da düzenleneceği açıklanan Murat Övüç’ün programı için tepki göstererek iptal edilmesini istediklerini duyurdu.

Sanatçı ve mezisyen kimliğinden uzak olarak tarif ettikleri Murat Övüç’ün programının Çorum’da rahatsızlıklara neden olduğuna vurgu yapan Lek, “20 Şubat 2022 Pazar günü Samsun Yolu Yıldız Park tesislerinde Murat ÖVÜÇ isimli şahsın bir program yapacağını üzüntü ile öğrendik. Gerek platformumuzda bulunan STK’lar, gerekse de çok sayıda vatandaşlarımız bizlere ulaşarak bu şahsa ve programa yönelik tepkilerini dile getirirken bizleri de bu hususta tepki vermeye davet ettiler.” dedi.

Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, “Çorum halkının milli ve manevi değerleri bakımından, beden ve ruh sağlığının da korunması adına yetkililerimizin bu programın iptaline yönelik bir adım atacaklarını umarken, bu programı düzenleyen, organize eden kişileri de en sert şekilde kınadığımızı beyan ederiz.” ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları söyledi, “Gerek programlarında, gerekse de sosyal medya üzerinden hakaret ve aşağılama dili ile toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı hareket etmeyi kendisine tarz edinen sanatçı/müzisyen kimliğinden uzak bu kişinin Çorum’umuzda yapmayı planladığı etkinlik bizleri ziyadesi ile üzmüştür.

Zira, İzmir depreminin hemen akabinde kuaförden paylaştığı bir videoda; “…Bu GERİZEKALI HALKTAN çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum CAHİL HALK. Hayat devam ediyor DANGALAKLAR…” sözleri ile aziz milletimize iğrenç hakaretlerde bulunmuş ve aşağılamıştır. Yine başka bir videoda bir sanatçı ya ağır ve galiz küfürler ederek kadına karşı şiddetini de ifade etmiştir.

Kadınlara şiddet uygulayan ve kadınlara hakaret eden bu şahsın Çorum’da kadınlar matinesi adı altında bir program yapması Çorum’un Hanım sultanlarına hakaret babında daha feci durumlara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Yine deprem gibi bir doğal afet üzerinden bu aziz millete hakaret ederek bu ülkede yaşamayı istemediğini söyleyen şahsın Çorum’da program yapması aziz milletimizin onurunu zedeleyeceğini de düşünmekteyiz.

Çorum halkının milli ve manevi değerleri bakımından, beden ve ruh sağlığının da korunması adına yetkililerimizin bu programın iptaline yönelik bir adım atacaklarını umarken, bu programı düzenleyen, organize eden kişileri de en sert şekilde kınadığımızı beyan ederiz.”