Su faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi

Çorum Belediyesi, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması nedeniyle su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına kadar erteledi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla su faturalarının son ödeme tarihlerinde düzenlemeye giden Çorum Belediyesi, su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına yani tam kapanmasının bitmesiyle birlikte başlatacak. Yapılan düzenlemeye göre su faturalarının son ödeme tarihleri şu şekilde düzenlendi.
Eski Son Ödeme Tarihi Yeni Son Ödeme Tarihi
03.05.2021 17.05.2021
04.05.2021 18.05.2021
05.05.2021 18.05.2021
06.05.2021 20.05.2021
07.05.2021 20.05.2021
10.05.2021 21.05.2021
11.05.2021 20.05.2021