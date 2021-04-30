Su faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi

Çorum Belediyesi, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması nedeniyle su faturalarının son ödeme tarihlerini  Ramazan bayramı sonrasına kadar erteledi. 

Su faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi

Çorum Belediyesi, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması nedeniyle su faturalarının son ödeme tarihlerini  Ramazan bayramı sonrasına kadar erteledi. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla su faturalarının son ödeme tarihlerinde düzenlemeye giden Çorum Belediyesi, su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına yani tam kapanmasının bitmesiyle birlikte başlatacak. Yapılan düzenlemeye göre su faturalarının son ödeme tarihleri şu şekilde düzenlendi. 

Eski Son Ödeme Tarihi                Yeni Son Ödeme Tarihi
03.05.2021                        17.05.2021
04.05.2021                        18.05.2021
05.05.2021                        18.05.2021
06.05.2021                        20.05.2021
07.05.2021                        20.05.2021            
10.05.2021                        21.05.2021
11.05.2021                        20.05.2021
 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 12:04
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