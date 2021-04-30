Su faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi

Çorum Belediyesi, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması nedeniyle su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına kadar erteledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla su faturalarının son ödeme tarihlerinde düzenlemeye giden Çorum Belediyesi, su faturalarının son ödeme tarihlerini Ramazan bayramı sonrasına yani tam kapanmasının bitmesiyle birlikte başlatacak. Yapılan düzenlemeye göre su faturalarının son ödeme tarihleri şu şekilde düzenlendi.

Eski Son Ödeme Tarihi Yeni Son Ödeme Tarihi

03.05.2021 17.05.2021

04.05.2021 18.05.2021

05.05.2021 18.05.2021

06.05.2021 20.05.2021

07.05.2021 20.05.2021

10.05.2021 21.05.2021

11.05.2021 20.05.2021



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 12:04