‘Su, gıda ve tarım önem kazanacak’

M.BURAK YALÇIN

Tüm Köy Sen Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, önümüzdeki yıllarda suyun, gıdanın ve tarımın önem kazanacağını belirterek, 2025’te yüzde 30 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağını, aç insan sayısının iki katına çıkacağını, 30 yıl sonra dünya nüfusunun 9 milyar olacağını ve yarısının açlıkla boğuşacağını iddia etti.

Tüm Köy-Sen (Tüm Üretici Köylü Sendikası) Çorum’da Tarım Kurultayı düzenleyerek, üretici köylünün sorunlarını tartıştı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen kurultaya Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Tüm Köy-Sen Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, Kurucular Kurulu üyesi Muharrem Özünel ve üretici köylüler katıldı.

Üretici köylülerin sorunlarının tartışıldığı ve sendikalaşmanın öneminin vurgulandığı toplantının açış konuşmasını yapan Tüm Köy-Sen Genel Başkanı Sadık Turan, bir zamanlar Türkiye’nin dünyada tarımda kendi kendine yeten 7’nci ülke olduğunu belirterek, “Gelinen noktadan dışarıdan almadığımız hiçbir ürün kalmadı. Suriye 10 yıldır iç savaş halinde. Biz Suriye’den 20 ton buğday alacağız. Bizde olan doğa şartları, arazi dünyada hiçbir yerde yok ama yıllardır uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu bu hale geldik” dedi.

Üreticiler olarak her şeyi ürettiklerini fakat karşılığını alamadıklarını da ifade eden Sadık Turan, “Olaya birde kendi açımızdan bakalım. Çünkü biz yıllardır örgütsüz kaldık. Hep bir kurtarıcı bekledik. Buğday açıklanacağı zaman Tarım Bakanının ağzına bakar duruma geldik. Halbuki örgütlü olsaydık zamanında şimdi böyle olmazdı. Bizlere düşen bu sendikamıza sahip çıkmak ve sorunlarımızı hep beraber dile getirmektir” diye konuştu.

Kurultayda sunum yapan Tüm Köy Sen Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak ise 2025’te yüzde 30 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağını, aç insan sayısının iki katına çıkacağını, 30 yıl sonra dünya nüfusunun 9 milyar olacağını ve yarısının açlıkla boğuşacağını iddia etti.

Suyun, gıdanın ve tarımın önem kazanacağını da dile getiren Sedat Başkavak, “Tarım alanlarını sulayan kaynaklar gittikçe azalıyor. Önümüzdeki yıllarda su, gıda, tarım önem kazanacak. Pancardan tütüne artık hepsine kota getirildi. Sendika artık kotanın kaldırılmasını istiyor. Toprak Su Genel Müdürlüğü tarım arazilerini kontrol eder ve tarım dışı kullanılmasını engellerdi, kapatıldı. Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ilaç kalıntısı ve kontrol işleri yapardı, kapatıldı. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü hayvan hastalıklarını takip eder, önlem alıp aşı yapardı, kapatıldı. Kanunlar hep köylülerin aleyhine işliyor” şeklinde konuştu.