Su israfına dikkat çekiyorlar

RECEP MEBET

Çorum’da bir grup lise öğrencisi, su israfına dikkat çekmek amacıyla toplumsal duyarlılık kampanyası başlattı.

Yedi Hilal Derneği’nin Türkiye çapında düzenlediği ‘Çağın Sakcaktarı Yarışması’nda Çorum’u temsil eden gençler, su temalı projeleri ile kuraklık ve israfa dikkat çekmeyi istiyorlar.

Lise 9. Sınıf öğrencileri Beyza Şeker, Sude İlkoğlu, Rana Yolcu, Melek Bilge Kayman ve Rumeysa Zorlu’dan oluşan ‘Mukaddes Çıtlak Takımı’, yarışma takvimindeki son görevlerini de başarıyla tamamlamayı planlıyorlar.

Konuyla ilgili hazırladıkları afişleri çeşitli işyerlerine asan öğrenciler, su israfına karşı duyarlılığın daha da artması için Çorum Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan destek bekliyorlar.