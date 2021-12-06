Su israfına karşı uyardı

MURAT ÇETİN

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, son günlerde iyice artan susuzluğa karşı tasarruf uyarısında bulundu.

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) “Akan su kenarında da abdest alacak olsan suyu israf etme” sözüne vurgu yapan Şanal, “Bizler abdest alırken bile suyu israfına dikkat çekilmiş bir ümmetiz. Su tasarrufu konusunda sorumlu ve hassas olmalıyız.” çağrısında bulundu.

Sahabeden Said (r.a) ile Peygamber Efendimiz (S.A.V.) arasında geçen konuşmayı örnek göstererek, son yıllarda büsbütün hissedilir olan susuzlukla ilgili hatırlatma ve tasarruf uyarısında bulunan Şanal, şunları söyledi,

“Sahabeden Said (r.a.) suyu bolca dökerek abdest alıyordu. Bunu gören Peygamber Efendimiz, "Suyu israf etmekten sakın" buyurdu. "Yâ Resulullah, abdestte israf olur mu?" diye sorunca, Resulullah (S.a.v) "Evet, akan su kenarında da abdest alacak olsan suyu israf etme" buyurdu. Son yıllarda kurak geçen mevsimler nedeniyle su ihtiyacını derinden hisseder olduk. Bizler abdest alırken bile suyu israfına dikkat çekilmiş bir ümmetiz. Lütfen evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarda bulunduğumuz her yerde su harcama noktasında daha sorumlu ve hassas davranalım.”