Su ürünleri av yasağı başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, su ürünleri av yasağının başladığını duyurdu.

Orhan Sarı konu hakkında yaptığı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla, amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasındaki üç aylık dönemde, su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla İl sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde, sazan (c.carpio), kadife (t.tinca), siraz (capoeta sp.), yayın (s.glanis), tatlısu kefali (l. cephalus) türü balıklarının üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avlanmalarının yasak olduğunu belirtti.

Yine Çorum il sınırları içerisinde, sudak (s.lucioperca) ve tatlısu levreği (p.fluviatilis) türlerinin üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında ve sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde 15 Mart-15 Haziran arasında avlanmalarının yasaklandığını kaydeden Sarı, “Ayrıca, Çorum, Dereboğazı, Hatap, Kunduzlu, Koçhisar ve Yeni Hayat Göletlerinde yıl içerisinde her türlü balık avcılığı yasaktır. Bunun yanında Göcenovacığı, Seyitnizam, Çopraşık, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı Göletlerinde avlanmak ise tamamen yasaktır. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir”dedi. (Haber Merkezi)