Su ve toplu ulaşıma zam

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı gelir tarifesi görüşülerek kabul edildi.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan yılın son toplantısında Tarife Komisyonu tarafından belirlenen ve belediyenin 2022’de uygulayacağı gelir tarifesi görüşüldü.

Yeni tarifeye göre suyun 0-5 ton arası metreküp fiyatı 1,95 lira, 10 tona kadar 2,50 lira, 11-20 ton arası 2,70 lira, 21-30 ton arası 2,90 lira 31 ton ve üstü ise 2,92 lira olarak belirlendi.

Toplu taşımada ise şehir içi tam akıllı kart bileti 3,75 liraya, öğrenci bileti 2,50 liraya tek binimlik jeton ücreti ise 4 lira çıkartıldı.

Tarife Komisyonu’nun 2022 yılında uygulanacak olan gelir tarifesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan zamların ulaşım hizmetleri ile ilgili olan kısmı 1 Ocak'tan, su kullanımı ile ilgili kısmı ise 1 Mart 2022 tarihinden itibaren uygulanacak.