Su ve yol istiyorlar

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Çorum merkeze bağlı Eskiekin Köyü Şehit Bekir Özaydın Mahallesi ahalisi, içmesuyu ve yol istiyor.

Şehrin yanı başında 350’ye yakın hanenin bulunduğu bölgenin yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kaldığını anlatan Murat Taş, “İçecek su temininde dahi problem yaşıyoruz” dedi.

Yaşadıkları mağduriyeti 2016yılında Valilik ve İl Özel İdaresi’ne resmi olarak bildirdiklerini hatırlatan Taş, “Dönemin Valisi ve Genel Sekreterinden su ve yol konusunda söz almıştık. Ama aradan 5 yıl geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı” diye konuştu.

Daha önce stablize kaplama yapımına başlanan 2,5 kilometrelik yolun da tamamlanmasını beklediklerini vurgulayan Taş, “Sayın Valimiz ve konuyla ilgili tüm makamlardan ilgi ve duyarlılık bekliyor, acilen çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.