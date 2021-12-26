Suat Altıparkmak, lisanslı mühendislik bürosunu açtı

M.BURAK YALÇIN

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi Suat Altıparmak’ın 1904 No’lu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu yeni yerinde hizmete girdi.

Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Numara 136(Yeni Tapu ve Kadastro binası karşısı) adresinde hizmet vermeye başlayan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi Suat Altıparmak, yeni çıkan kanuna binaen lisanslı büro şartlarını sağlayarak Çorum’da yetkili olmak üzere Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün eskiden yapmış olduğu aplikasyon(yer terpiti), birleştirme ve cins değişikliği gibi işlemleri yürütmek üzere lisanslı mühendislik bürolarını hizmete açtıklarını söyledi.