Suat Selami Yanıkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Çorum’un tanınmış simalarından, Bilgisayar Programcısı ve Aşçı Eğitmeni Suat Selami Yanıkoğlu (59) vefat etti.

Çorum eşrafından ve Çorumspor’un ilk kurucularından ‘Emice’ lakaplı Necdet Yanıkoğlu ile Raife Yanıkoğlunun oğlu, Feyyaz Yanıkoğlu, Gülnihal Hülya Odabaş ve İsmail Fuat Yanıkoğlu’nun kardeşi, Doktor Sinan Eliaçık’ın eniştesi, Sevilay Eliaçık Yanıkoğlu’nun eşi, Sena ve Metehan Yanıkoğlu’nun babası Suat Selami Yanıkoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Suat Selami Yanıkoğlu’na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 19:58