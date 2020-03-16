Şubat’ta 762 konut satıldı

Çorum'da 2020 yılı Şubat ayında 762 konut satıldı.

Türkiye İststistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle Çorum ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %74,4, bir önceki aya göre ise %12,9 oranında artarak 762 oldu. Çorum, konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 29'uncu sırada yer aldı. 2020 yılı Ocak - Şubat ayları arasında yapılan toplam konut satışı ise 1 437 adet oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 278 ADET OLDU

2020 yılı Şubat ayında Çorum ilinde satılan konutların %36,5'u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 35'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %504,3 oranında arttı.

484 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %23,8 oranında arttı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%63,5) sıralamasına göre 47'inci sırada yer aldı.

2020 Şubat ayında Çorum'da satılan konutların 304 adedi ilk defa satılırken, 458 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %39,9 iken; ikinci el satışlarının payı ise %60,l olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4, ikinci el satışın payı ise %68,6 oldu.